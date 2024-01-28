Кто бы мог подумать: Ева Мендес призналась, какой части своего тела стыдится больше всего
Все мы так или иначе пытаемся разглядеть в себе недостатки, даже если окружающие всегда восхищаются нашей внешностью. Голливудские дивы с многомиллионной армией поклонников исключением не стали. Иной раз певицы, актрисы и модели оказываются куда более категоричными по отношению к себе, чем остальные.
На днях это показала 49-летняя Ева Мендес, которая удивила своих подписчиков в социальных сетях неожиданным признанием о том, какую часть своего тела она не может терпеть. Звезда рассказала, что вот уже много лет не любит, как на всех фотографиях получаются её локти.
Удивлённые поклонники Мендес вычислить причину её ненависти к собственным локтям так и не смогли. По словам актрисы, каждый раз, когда дело доходит до фотографий, она испытывает сильный стресс и пытается встать так, чтобы локти не попали в кадр. Если же избежать этого не удаётся, Мендес старается максимально скорректировать эту часть тела с помощью фотошопа или же вовсе обрезать.