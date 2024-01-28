Кто бы мог подумать: Ева Мендес призналась, какой части своего тела стыдится больше всего

Все мы так или иначе пытаемся разглядеть в себе недостатки, даже если окружающие всегда восхищаются нашей внешностью. Голливудские дивы с многомиллионной армией поклонников исключением не стали. Иной раз певицы, актрисы и модели оказываются куда более категоричными по отношению к себе, чем остальные.

© Чемпионат.com

На днях это показала 49-летняя Ева Мендес, которая удивила своих подписчиков в социальных сетях неожиданным признанием о том, какую часть своего тела она не может терпеть. Звезда рассказала, что вот уже много лет не любит, как на всех фотографиях получаются её локти.