Актриса Дакота Джонсон пришла на вечеринку в сияющем платье

Актриса Дакота Джонсон посетила афтепати программы Saturday Night Live. Фотографии звезды появились на сайте Daily Mail.

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Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в откровенном наряде. 34-летняя Дакота Джонсон надела черное «голое» платье-макси, которое было украшено пайетками. Актриса добавила к нему накидку из искусственного меха, золотые серьги-кольца, цепочку, атласную сумку и туфли-лодочки на каблуках. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Дакота Джонсон отправилась на мероприятие вместе с матерью Мелани Гриффит. На вечеринке также был замечен Антонио Бандерас, с которым Гриффит состояла в браке с 1996 по 2015 год.

Дакота Джонсон часто выходит на публику в откровенных нарядах. На этой неделе актриса стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэллоном, где появилась в ультракоротком бархатном платье черного цвета и колготках в тон. Она также добавила к наряду колье с камнем, несколько колец и туфли на каблуках Christian Louboutin. Стилисты сделали актрисе легкие локоны, а визажисты — макияж с черными стрелками.