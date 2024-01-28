Яна Рудковская спросила, можно ли в 49 лет носить мини? Мнения разделились

Яна Рудковская на днях озадачилась вопросом: можно ли в 49 лет носить мини? Мнение продюсер решила собрать среди своих фанатов, а сопроводила вопрос фотографиями, на которых не заметить ее ножки невозможно.

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Приходит время, когда каждая женщина задумывается — а не пора ли сменить пару вещей в гардеробе, прическу и некоторые привычки, ведь возраст берет свое. То, что прощает молодость, нелепо смотрится на женщинах постарше, которые уже состоялись как в профессии, так и в личной жизни.

Продюсер Яна Рудковская явно сейчас пребывает именно в этом состоянии. Не так давно она задумалась, по какому пути принятия возраста идти — как актриса Анджелина Джоли, которая в 48 лет не делает пластическую операцию, или как Виктория Боня, которая легла под нож уже в 44.

Недавняя публикация также отражает настроения Рудковской — она опубликовала ряд снимков, которые сделаны для модного журнала. Знаменитость изображена в дерзком мини — оба наряда обнажают ноги, как говорят, «по самые уши». То ли Яна хочет подогреть к себе интерес, то ли реально задумывается о возрасте, но она задала вопрос: допустима ли такая длина в 49 лет?