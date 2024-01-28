Александр Рогов показал самую модную верхнюю одежду этого сезона
Что бы мы делали без самого народного стилиста Александра Рогова и его советов? Новоиспеченный ведущий шоу «Модный приговор» не оставляет нас без ценных подсказок. На этот раз он рассказал, какая верхняя одежда будет самой модной и комфортной для не слишком холодной зимней погоды. А именно такая, согласно прогнозу, и ждет нас в ближайшие дни.
«Куртка рабочего на улицах мировых столиц моды!!!» — не поскупился на восклицательные знаки Александр и собрал в своем телеграм-канале фото знаменитостей и модных инфлюенсеров, замеченных в актуальной верхней одежде из вощеного хлопка с гигантскими карманами и удобной молнией.
Словом, самую актуальную вещь сезона ищите в магазине спецодежды или в секонд-хенде. Дополните образ либо джинсами, либо — на контрасте — женственной длинной юбкой. Добавьте массивные ботинки или грубые сапоги на плоской подошве — и, вуаля, вы в тренде.