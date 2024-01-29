Стилист Рогов назвал новый тренд в верхней одежде в текущем году

Российский стилист, блогер и ведущий нового сезона шоу «Модный приговор» Александр Рогов сообщил, что новым трендом в верхней одежде в 2024 году станет «куртка рабочего». Об этом знаменитость рассказала в своем микроблоге.

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Модный эксперт подчеркнул, что селебрити стали чаще выходить на улицы мировых столиц в просторной верхней одежде в неярких расцветках и с массивными карманами. Эту разновидность куртки Рогов назвал «рабочей».

— Куртка рабочего на улицах мировых столиц моды!!! — написал Александр Рогов в своем Telegram-канале.

Почти половину года жители России проводят в верхней одежде, которая согревает их на улице осенью и зимой. О том, какие куртки будут в тренде в 2024 году, рассказала дизайнер отечественного бренда Jelika Екатерина Бельцева.

Одежда из синтетических материалов станет одним из ключевых антитрендов в одежде в 2024 году. О том, какие еще модные тенденции не будут пользоваться актуальностью, рассказала стилист-имиджмейкер Мария Куликова.