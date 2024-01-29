Топ-5 секретов красоты Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон славится отличной фигурой, она выглядит стройной и подтянутой. Как ей это удается? Недавно знаменитость раскрыла секреты, которые позволяют ей всегда оставаться в форме.

Дженнифер Энистон через пару недель отметит 55-летний юбилей. Но разве можно поверить, глядя на актрису, что эта цифра правдива? Звезда Голливуда в прекрасной форме и является примером для многих поклонниц. Что позволяет ей оставаться в тонусе и всегда выглядеть на все сто? Все довольно просто — Энистон придерживается определенного образа жизни.

Вот несколько простых правил, озвученных самой актрисой:

«Я пью много воды, ежедневно двигаюсь, стараюсь есть цельные, свежие продукты и как можно больше сплю»

«Я стараюсь действительно внимательно относится к тому, что впускаю в свое личное пространство. Например, меньше смотрю новости на кабельных каналах»

«Воскресенье — мой спа-день. Обычно я провожу мини-уход за лицом. Иначе говоря, просто хорошенько скрабирую себя, наношу маску, крем для лица»

«Не стоит забывать и о тренировках, которые помогают оставаться в форме. Версия пилатеса — Lagree направлена на качественную проработку всех мышц за короткий период»