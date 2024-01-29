Лучшие витамины для роста волос: 7 нужных микроэлементов

Для многих людей волосы — это очень важная часть внешней привлекательности, поэтому усиленное выпадение или ухудшение общего состояния шевелюры может сильно портить жизнь.

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Хотя эксперты говорят, что выпадение от 50 до 100 волос в день является нормальным, комки выпавших волос могут быть предупреждением о более серьезной проблеме.

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Витамины делают с волосами много удивительных вещей: они могут способствовать росту клеток, предотвращать повреждение свободных радикалов, предотвращать преждевременное поседение и питать фолликулы, которые стимулируют рост.

"Рамблер" расскажет, какие витамины крайне важны для роста и густоты волос.

Биотин

Биотин, также известный как витамин B7 , стимулирует выработку кератина, ускоряя рост фолликулов. Дефицит биотина, как правило, встречается редко, причем наиболее распространенными являются те, у кого диагностирован дефицит биотинидазы. Вы можете найти этот витамин во многих продуктах, включая яйца, мясо, рыбу, орехи, яйца, сладкий картофель и семена.

Рекомендуемая доза для взрослых составляет 30 микрограммов в день.

Витамин А

Волосковые клетки — самая быстрорастущая часть тела. Поэтому вполне логично, что витамин А является идеальным топливом для такого роста. Когда ваш организм поглощает витамин А, он вырабатывает кожное сало. Это маслянистое вещество, которое увлажняет кожу головы, сохраняя ее и волосяные фолликулы здоровыми. Дефицит витамина А может привести к выпадению волос.

Если вы хотите потреблять больше витамина А, вам следует есть продукты с высоким содержанием бета-каротина , который превращается в витамин А. К продуктам с высоким содержанием бета-каротина относятся сладкий картофель, тыква, морковь, шпинат и капуста. Вы также можете найти его в рыбьем жире, яйцах, йогурте и молоке.

Рекомендуемая суточная доза витамина А составляет до 900 мкг для мужчин и 700 мкг для женщин.

Витамин C

Окислительный стресс является одним из основных факторов, способствующих выпадению волос. Это происходит, когда в нашем организме наблюдается дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов, который может привести к дисбалансу электронов, который может привести к выпадению волос.

Решение состоит в том, чтобы потреблять продукты с витамином С. В вашем организме есть антиоксиданты, которые уменьшают повреждение волос свободными радикалами, балансируя их электроны, когда вы это делаете. Помимо балансировки весов, витамин С помогает организму вырабатывать коллаген (предотвращает преждевременное поседение волос) и усваивать железо, которое помогает волосам расти. Курение, употребление алкоголя и неправильное питание могут привести к дефициту витамина С.

Вы найдете витамин С в цитрусовых , перце, клубнике, помидорах и гуаве. Поскольку организм его не производит , вам необходимо включить его в свой рацион или принимать добавки с витамином С.

Суточная норма витамина С составляет до 90 миллиграммов в день для взрослых мужчин и 75 миллиграммов для взрослых женщин. Прием слишком большого количества витамина С может привести к изжоге, мышечным спазмам, усталости, покраснению кожи и возможным камням в почках.

Витамин Д

Дефицит витамина D может привести к выпадению волос. Чтобы получить больше витамина D, вы можете включить в свой рацион жирную рыбу, рыбий жир, обогащенные продукты (хлопья, яйца, хлеб, йогурт) и грибы.

Рекомендуемая дозировка для взрослых — 600 МЕ витамина D. Прием слишком большого количества витамина D может привести к тошноте, потере веса, дезориентации и проблемам с сердечным ритмом.

Витамин Е

Витамин Е обладает теми же антиоксидантными свойствами, что и его аналог витамина С. Это означает, что он может сдерживать окислительный стресс, балансируя уровень электронов в свободных радикалах.

Улучшение показателей витамина Е — эффективный метод лечения выпадения волос. Небольшое исследование показало, что у людей, принимавших добавки с витамином Е в течение восьми месяцев, рост волос увеличился на 34,5% . Вы можете найти витамин Е в семенах подсолнечника, шпинате, авокадо и миндале.

Железо

Железо способствует выработке гемоглобина , белка, содержащегося в эритроцитах вашего организма. Эти клетки распределяют кислород по клеткам всего тела, способствуя их восстановлению и росту. Дефицит железа может привести к выпадению волос, причем женщины наиболее подвержены этому заболеванию.

Железо можно найти в таких продуктах, как яйца, красное мясо, чечевица, шпинат, устрицы и моллюски.

Рекомендуемая суточная доза железа составляет 45 мг. Имейте в виду, что прием слишком большого количества железа может привести к запорам, болям в животе и рвоте.

Цинк

Цинк способствует росту волос и поддерживает хорошую работу сальных желез, окружающих фолликулы. Если у вас дефицит цинка, у вас может возникнуть выпадение волос. Наиболее подвержены дефициту цинка те, кто злоупотребляет алкоголем, люди с болезнью Крона, беременные или кормящие женщины, а также люди с хроническими заболеваниями почек.

Вы можете найти цинк во многих распространенных продуктах, таких как говядина, шпинат, зародыши пшеницы, тыквенные семечки, устрицы и чечевица. Рекомендуемая суточная дозировка железа составляет 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин. Прием слишком большого количества может привести к потере аппетита, судорогам и головным болям. Это также может снизить уровень хорошего холестерина.

Важно понимать

Добавки и витамины не являются панацеей. Помните, что вероятность успеха зависит от причины выпадения волос, вашего рациона, генетики и других факторов.