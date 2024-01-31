Сочный цвет: как продлить стойкость помады на губах

Даже спустя время помада на губах будет выглядеть яркой и сияющей, если воспользоваться хитростями от визажистов:

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Увлажнение

Перед нанесением помады губы необходимо подготовить. Тонкая кожа губ зимой особенно нуждается в увлажнении. Нанесите на губы бальзам, слегка промокните салфеткой, подождите несколько минут и затем нанесите помаду. Если накрасить не увлажнённые губы, то помада, какой бы мягкой и комфортной текстурой она не обладала, подчеркнёт сухость и шелушения. Помимо того, что это не эстетично на вид, на сухих губах помада не будет держаться долго.

Скраб

Используйте скраб для губ — он сделает кожу идеально гладкой и ровной. На обновлённую, без сухости и шелушений, кожу губ, легче наносится помада или блеск, да и стойкость макияжа увеличивается в разы.

Тени или румяна

Особенно стойким будет макияж, в котором помаду закрепляют тени или румяна похожего оттенка. Нанесите на губы каплю тонального крема, равномерно распределив средство по губам и контуру, затем промокните крем салфеткой и нанесите помаду. Её также промокните. В завершении поверх помады следует нанести тонкий слой сухих румян или теней. Так цвет лучше "впечатается" в кожу губ.

Кисть

При нанесении средства на губы лучше использовать кисть для помады — ею вы наберёте наиболее тонкий слой. Средство, нанесённое тонким слоем, всегда держится дольше. Стойкость макияжа губ можно дополнительно продлить, слегка припудрив губы перед нанесением помады.

Жидкая помада

Жидкие помады, как правило, более стойкие, по сравнению с обычными помадами и блесками для губ. Такое средство легко наносится и распределяется, но хорошо "впечатывается" в кожу, сохраняя сочность цвета надолго. Лаковая помада имеет аналогичные свойства. Влажная текстура позволяет равномерно распределить по губам тонкий слой средства, затем оно застывает, подобно лаку, и цвет остаётся с вами вплоть до демакияжа.