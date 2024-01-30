Школьница с волосами до пят поделилась секретом красоты

Каждое утро Вероника Пахомычева тратит около часа на то, чтобы расчесать волосы. Такая процедура занимает не только много времени, но и сил. Юная борчанка рассказала редакции сайта pravda-nn.ru, как ей удалось отрастить такие длинные волосы, и поделилась секретами ухода за шикарной шевелюрой.

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Веронике всего 14 лет, и за эти годы она ни разу не подстригала волосы — лишь подравнивала кончики. Первое время даже ходила с челкой и посещала парикмахерские, чтобы ее укоротить, но до остальной копны так и не добралась. Сейчас длина волос борской школьницы составляет 165 см, при этом ее рост — 167 см.

«Я никогда не думала, что буду их отращивать, а когда отрастила — даже не задумывалась о том, чтобы их состричь. Хотя в последнее время всё чаще думаю об этом. Но в ближайшее время точно не решусь — мне жалко их подстригать», — делится юная Рапунцель.

Ухаживать за такой косой не просто, отмечает девушка. Долгое время ей помогала мама, сейчас же Вероника справляется самостоятельно. Моет голову она раз в неделю и тратит на процедуру около 40 минут.

При этом уходит на одну мойку треть бутылки шампуня: в месяц получается два флакона по 300 мл.Затем девушка полтора часа сушит волосы феном или же дает им высохнуть самостоятельно. После этого начинается самое сложное — расчесывание. Для этого Вероника использует деревянную расческу: она не электризует волосы, улучшает кровообращение и внешний вид прядей. Весь процесс завершается прической — как правило, косой. Ее школьница плетет около семи минут.

«Я всегда заплетаю волосы в косу или делаю пучок, так что мне ничего не говорят в школе. Да, они могут мешать, если я наклоняюсь. Но для этого нужно их придерживать. В основном, заплетаю их в ленточку, чтобы не пушились и не обрывались», — рассказывает Вероника.К удивленным взглядам прохожих и комплиментам Вероника уже привыкла. Часто ее называют Рапунцель и спрашивают, собирается ли она состричь свои косы и как ухаживает за волосами. Некоторые даже просят совета — ими девушка поделилась и с редакцией сайта pravda-nn.ru.

Так, борчанка не рекомендует делать тугие прически, чтобы не травмировать структуру волоса. Расчесывать мокрые волосы также не стоит — лучше это сделать до мытья головы. При этом использовать нужно только качественные расчёски — к примеру, деревянные.

Также волосам лучше давать высохнуть естественным образом: так они будут здоровее и не будут страдать под воздействием горячего воздуха от фена.

Всех этих простых правил Вероника придерживается давно. Как результат — роскошные русые волосы, удивлять которыми девушка может не только в реальной жизни, но и на фотографиях.

В свободное время школьница участвует в фотосъемках, где выступает в необычных и сказочных образах. Всех их объединяют исконно русские мотивы, а все подчеркивается распущенными косами. Прически и макияж девушка делает сама, костюмы тоже подбирает своими силами. Получившиеся результаты на снимках можно изучать бесконечно.