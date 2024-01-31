Как скорректировать фигуру после родов

Еще на этапе беременности большинство будущих мам задумывается, как после родов вернуть фигуру. Конечно, первым шагом к восстановлению форм становится сбалансированный рацион и умеренные физнагрузки. Это те минимальные действия, которые нельзя игнорировать. Однако надо понимать, что у некоторых происходят кардинальные изменения, и грудь и избытки кожи на животе так и остаются висеть. О гарантированных способах вернуть телу эстетику рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

© Unsplash

Есть женщины, которые для «моментальной» красоты начинают злоупотреблять утягивающим бельем. Однако регулярные попытки утянуть живот не такие безобидные, как может показаться на первый взгляд. Последствия могут оказаться весьма серьезными. Например, если чрезмерно передавить желудок, то начнётся излишняя выработка желудочного сока, а это уже провоцирует изжогу. Утягивание бедер неблагоприятно скажется на женщинах, склонных к варикозу, так как нарушается кровообращение в верхней части ног. Надо понимать, что речь идёт именно про злоупотребление. Так что полностью отказываться от корректирующего белья вовсе необязательно.

Видео дня

Что касается хирургического подхода к коррекции фигуры, то это верный и кардинальный способ, который будет радовать женщину не один год, и в любой одежде она будет смотреться прекрасно. Главное, максимально ответственно подойти к выбору специалиста и реабилитации.

Операцию возможно провести не раньше, чем через 6 месяцев после окончания лактации.

Мастопексия (подтяжка груди)

Одна из самых популярных операций среди рожениц — подтяжка груди. Особенно актуально для женщин, молочные железы стали асимметричными и сильно обвисли.

Метод подтяжки подбирается в зависимости от степени птоза. При небольшом обвисании выполняется вертикальная мастопексия (делается два разреза — по ареоле и вниз к субмаммарной складке). При выраженном птозе проводится Т-образная подтяжка (к предыдущим разрезам добавляется третий — по субмаммарной складке).

При желании пациентки добавить объёма одномоментно ставятся имплантаты.

Абдоминопластика (пластика живота)

Пластика живота на одной строчке с подтяжкой груди в запросах пациенток. Одни из часто встречающихся проблем после родов — образование кожно-жирового фартука и диастаз (расхождение прямых мышц живота). Причём диастаз первоочередно влияет на здоровье, а уже потом на эстетику. Расхождение прямых мышц живота влияет на образование грыж и опущение внутренних органов. Во время операции хирург ушивает диастаз и иссекают избытки кожи. Также доктор может скорректировать грубый рубец, который остался после кесарева сечения.

Липосакция/липомоделирование

Липосакция подразумевает собой локальную откачку лишнего жира. Операция особенно актуальна в ситуациях, когда диеты и спорт оказываются бессильны. У рожениц чаще всего липосакцию проводят в области боков, спины и живота.

Одномоментно возможно выполнить липомоделирование. При этом вмешательстве откачанный жир обрабатывается специальным образом, а затем хирург вводит его в те места, куда хочется добавить объема. Так, например, можно скорректировать ямки на ягодицах для более плавных контуров.

Лабиопластика (пластика интимной зоны)

Лабиопластика выручает женщин, у которых после родов произошла деформация интимной зоны. Когда этот момент беспокоит физически или морально, то можно выполнить интимную пластику. Чаще всего роженицы приходят за уменьшением малых половых губ. Также операцию можно дополнить липофилингом больших половых губ при соответствующих показаниях.

Комплексные операции (сочетанные, комбинированные)

Когда женщина хочет кардинального преображения, то одномоментно можно выполнить несколько вмешательств. Тем более в сочетанных операциях есть свои плюсы:

за один наркоз решается несколько эстетических задач;

анализы сдаются единовременно;

одна реабилитация, осмотры и перевязки.

Варианты наиболее распространенных операций: маммопластика и абдоминопластика, пластика живота и липосакция, пластика груди и лабиопластика.