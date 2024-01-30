Vogue: модные в 1970-х годах замшевые сапоги вновь стали трендом

Модные в 1970-х годах замшевые сапоги вновь стали трендом благодаря, пишет Vogue.

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В коллекциях известных брендов все чаще стали появляться замшевые сапоги. В частности, известный французский бренд Hermes представил такую обувь в оттенках коричневого цвета.

Помимо модных домов, замшевые сапоги привлекают и знаменитостей. Так, в модной обуви уже успели заметить актрис Оливию Уайлд и Эмму Стоун. Также модели Эльза Хоск и Эмили Ратаковски уже покрасовались в замшевых сапогах.