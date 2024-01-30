Vogue: модные в 1970-х годах замшевые сапоги вновь стали трендом
Модные в 1970-х годах замшевые сапоги вновь стали трендом благодаря, пишет Vogue.
В коллекциях известных брендов все чаще стали появляться замшевые сапоги. В частности, известный французский бренд Hermes представил такую обувь в оттенках коричневого цвета.
Помимо модных домов, замшевые сапоги привлекают и знаменитостей. Так, в модной обуви уже успели заметить актрис Оливию Уайлд и Эмму Стоун. Также модели Эльза Хоск и Эмили Ратаковски уже покрасовались в замшевых сапогах.
Ранее стало известно, что актриса Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамаль планируют выпустить книгу с образами из мирового промо-тура фильма «Барби», напоминает RT.