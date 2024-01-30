СССР снова в моде: как одеться в стиле наших бабушек и дедушек

Мода, как многие знают, циклична. На этот раз в тренды вернулась советская эстетика — ватники, шапки-ушанки и шубы.

© Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Причин этому две: мода на slavic core («славянский стиль») в TikTok и, конечно, феноменальный успех сериала «Слово пацана», действие которого происходит в конце 1980-х годов.

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О том, что это за тренд и какие предметы одежды из СССР сейчас в моде, — в материале «Рамблера».

Ватники

Ватники появились в России после русско-турецкой войны, а уже после Первой мировой войны их под шинелью обязали носить всех военных. Позже ватники и вовсе вытеснили шинели и стали базовой верхней одеждой не только для военных, но и для рабочих. Все потому, что ватники хорошо сохраняют тепло в суровые морозы.

Несмотря на то, что ватники считались одеждой для низших слоев населения, сейчас они в моде. В России есть несколько брендов, специализирующихся исключительно на ватниках, поэтому найти подходящую модель не составит труда.

Шапки-ушанки

В TikTok-тренде девушки под хит Кати Лель «Мой мармеладный» танцевали в шубах и вместо меховых шапок на голову «надевали» своих пушистых любимцев — котов. Конечно, надеть кота мы не посоветуем, поэтому предлагаем женщинам присмотреться к классическим шапкам из меха, как у Нади из «Иронии судьбы», а мужчинам — к шапкам-ушанкам, классическому элементу гардероба русского человека.

Кстати, в русский язык слово «шапка» пришло от французского chapeau, а наша шапка уже перекочевала в английский, где shapka означает означает разновидность этого головного убора — ушанку.

Шубы

Шубы в СССР были признаком достатка и желанным предметом гардероба как у женщин, так и у мужчин. В Советском Союзе шубы в основном делались из мутона, цигейки и каракуля, так как это были самые распространенные и недорогие материалы. Сейчас же есть много разновидностей меха — от норки до лисы.

Многие бренды в наше время отказываются от использования натурального меха, чтобы не вредить окружающей среде и животным, поэтому на рынке полно искусственных шуб, которые и выгодны по цене, и вполне красивы. Варианты таких шуб можно найти в магазинах сегмента масс-маркет, меховых салонах и даже у люксовых брендов.

Спортивные костюмы

В начале 1980-х годов спортивные костюмы (особенно одежда бренда Adidas) стали невероятно популярны среди мужчин, хоть их и нельзя было приобрести легально. Поэтому в СССР появилось много подделок — все помнят костюмы Abibas! Ну а позже их стали носить заключенные, так как в тюрьмах не было униформы, из-за чего спортивные костюмы стали отличительным знаком гопников.

Новая волна популярности спортивок adidas пришла с успехом сериала «Слово пацана», где в треники был одет почти каждый второй участник банды «Универсам».