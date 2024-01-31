Стилист Бородиной назвал аксессуар, который улучшит любой образ

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал аксессуар, который улучшит любой образ. Об этом он написал Telegram-канале.

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"Главный аксессуар этого сезона — акцентные колготки. Самые популярные, конечно, в красных оттенках, но нашел и другие интересные варианты: голубые и даже леопардовые. Смотрится круто, образ освежает", — написал эксперт.

Он также показал, с чем носить акцентный аксессуар: с платьями, юбками, жакетом и туфлями Мэри Джейн. Стилист привел фото с Недель моды.

В конце сентября Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.