Десять идей, как необычно отметить 14 февраля с партнером

Классический ужин на двоих и романтический фильм поздно вечером — прекрасное свидание в День святого Валентина, но иногда стоит внести в планы разнообразие.

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Десять идей, как необычно отметить День святого Валентина с партнером, — в материале «Рамблера».

Устройте индивидуальную танцевальную вечеринку

Составьте друг для друга плейлисты с песнями, которые напоминают вам друг о друге, а затем устройте танцевальную вечеринку под ваши любимые треки.

Посоревнуйтесь друг с другом в изготовлении самодельных подарков

Отличный вариант для тех, кто умеет мастерить: предложите друг другу сделать подарки ко Дню святого Валентина. Договоритесь о материалах (это могут быть подручные средства или вы можете выделить бюджет и отправиться за покупками), установите таймер и приступайте к делу. Вы получите уникальные подарки и незабываемые воспоминания.

Воссоздайте свое первое свидание

Поверните время вспять и воссоздайте первые воспоминания друг о друге. Сходите в бар, где вы впервые выпили, в ресторан, где вы впервые поужинали, или пересмотрите первый фильм, который вы посмотрели вместе.

Нарисуйте портреты друг друга

Это милый способ показать любимому человеку, каким вы его видите, а также узнать, каким он видит вас, — возможно, он заметит в вас то, чего вы и сами не замечали.

Нарядите друг друга

Подберите друг другу наряды и отправляйтесь на свидание. Конечно, ваш партнер может не понять, что определенные ремни и туфли не очень хорошо смотрятся вместе, так почему бы это не исправить?

Устройте пикник в помещении

Если погода ужасно холодная, вы все равно можете устроить пикник, не выходя из дома. Освободите место в гостиной и расстелите плед, а затем вместе полакомьтесь сыром, сэндвичами, фруктами и печеньем.

Сделайте альбом о ваших отношениях

Даже те партнеры, которые не очень любят рукоделие, получат удовольствие от этого увлекательного занятия. Соберите фотографии ваших отношений, старые билеты и важные чеки и сделайте красивую книгу, которой вы оба будете дорожить.

Напишите друг другу любовные письма

Если вы никогда не делали этого раньше, сейчас самое время написать, почему ваш партнер для вас особенный. Расскажите, какими его качествами вы больше всего восхищаетесь, что он заставляет вас чувствовать и почему вы в него влюбились.

Отправьте своего партнера на поиски сокровищ

Если дарение подарков — ваш язык любви, отправьте свою вторую половинку на охоту за сокровищами, усейте дорожку лепестками роз и рукописными подсказками, чтобы партнер смог найти свой подарок на День святого Валентина.

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