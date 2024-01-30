Красота под шапкой: как сохранить причёску зимой

Морозы не отступают, но лайфхаки, сохраняющие причёску под шапкой, существенно облегчат жизнь и помогут оставаться привлекательной в течение всего сезона холодов.

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Без тёплой шапки, берета или капюшона зимой едва ли возможно выйти на улицу. Но как быть, если вы сделали красивую укладку, которая должна продержаться хотя бы несколько часов? Однозначно, не стоит отказываться от шапки, отправляясь на важное мероприятие или праздник. Мы подскажем, как сохранить причёску под шапкой:

Не пользуйтесь лаками и муссами

Эти фиксирующие средства закрепят не укладку, которую вы кропотливо создавали, а то, на что она станет похожей после снятия шапки. Нужно более лёгкое средство, в основе которого — вода. Сделать его самостоятельно очень легко — достаточно смешать воду с вашим кондиционером для волос в пропорции 1 ст.л. средства на стакан воды. Смесь перелейте в ёмкость с распылителем, нанесите на волосы и уложите их руками. Теперь шапка не разрушит наведённую вами красоту.

Шапки с шёлковым подкладом

Такой головной убор очень бережно сохранит вашу укладку, поскольку шёлк не электризуется. Если не удалось найти такую шапку в магазине, то пришейте самостоятельно отрез шёлка к внутренней стороне вашего головного убора.

Аксессуары из натуральных материалов

Используйте заколки и резинки для волос только из натуральных материалов (например, дерева) или же силикона. Они не проводят электричество, поэтому такие аксессуары сохранят вашу причёску в первозданном виде, не превратив её в подобие одуванчика.

Не сразу

Не надевайте головной убор сразу после мытья и сушки головы. Просушив волосы горячим воздухом, в течение ещё одной минуты обдавайте их холодным. А затем отведите ещё 10-15 минут для того, чтобы волосы приняли форму и "легли" естественным образом.

Сухой шампунь