Дерматолог рассказал, как сохранить волосы здоровыми и красивыми

Примерно 55% женщин сталкиваются с потерей волос к 70 годам. Но существует лечение, которое может в этом случае помочь.

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Люди обычно думают, что облысение и выпадение волос — это то, с чем сталкиваются только мужчины.

Но на самом деле есть несколько причин, по которым и женщины могут начать терять волосы. Это беременность, менопауза, проблемы со здоровьем, приём лекарств, стресс. Но самая распространённая причина — облысение по женскому типу, генетическое и гормональное выпадение волос. Случается подобное у многих женщин.

Начинается такое облысение с истончения волос на макушке головы - в центре. Иногда же со временем просто уменьшается плотность волос. В крайних случаях у женщин на макушке головы могут вообще отсутствовать волосы.

Будьте осторожны со своими волосами. Старайтесь их реже мыть, не делайте тугие косы или пучки, будьте осторожны со средствами, которые вы на волосы наносите (они не должны содержать агрессивные химикаты).