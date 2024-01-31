Когда вернется жир после липосакции и сколько простоят импланты

Хирург Гауэр: пациентка может ходить с новой грудью 2 года или 20 лет. Всё индивидуально и раскрывается уже в процессе «пользования» новой грудью. При липосакции же тоже многое зависит от самого человека — операция не заменяет похудение, а лишь помогает избавиться от жировых отложений.

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Как долго пациентка сможет радоваться результату этих вмешательств, «Секрету фирмы» рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

На сколько хватает маммопластики

Срок службы имплантов зависит от разных факторов. Среди них — амортизация, нагрузки на верхний плечевой пояс и здоровье пациентки.

И так как импланты — это инородное тело для организма, для того чтобы они прижились, необходимы хорошая регенерирующая способность соединительных тканей и крепкий иммунитет.

По этим причинам ни один хирург не сможет дать чёткого ответа относительно того, как долго пациентка будет ходить с новой грудью — два года или двадцать лет.

Могут быть осложнения после установки имплантов — это довольно редкое явление, но всё же такое встречается. Среди них разрыв или переворот импланта, образование вокруг него слишком плотной капсулы (капсулярная контрактура).

Ещё показанием к замене имплантов может стать желание пациентки поменять форму или размер груди, а также естественный фактор, связанный с изменениями тела:

возрастные изменения, провоцирующие птоз молочных желёз (опущение и потеря упругости);

растяжение тканей после резких скачков веса.

Каждую ситуацию доктор с пациенткой обсуждают индивидуально, чтобы найти оптимальный вариант решения. Но между первой и повторной операцией, как правило, должно пройти около года, так как тканям нужно время, чтобы восстановиться, а рубцам — сформироваться.

На сколько хватает липосакции

По словам Гауэр, при намерении сделать эту операцию сначала рекомендуют прийти к желаемой цифре на весах, а уже потом оттачивать фигуру у пластического хирурга.

Липосакция помогает локально откачать жир с проблемных зон, но это не альтернатива похудению и не способ борьбы с лишним весом.

Самые популярные места для липосакции — внутренняя и внешняя поверхность бёдер, бока, спина.

Один из самых распространённых мифов о липосакции — жир после операции вырастет в другом месте. На деле же в прооперированной зоне ткань фиброзируется и в дальнейшем, можно сказать, сдерживает появление новых жировых ловушек.