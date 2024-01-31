Когда вернется жир после липосакции и сколько простоят импланты

Когда вернётся жир после липосакции и сколько простоят импланты? Отвечает пластический хирург
Хирург Гауэр: пациентка может ходить с новой грудью 2 года или 20 лет. Всё индивидуально и раскрывается уже в процессе «пользования» новой грудью. При липосакции же тоже многое зависит от самого человека — операция не заменяет похудение, а лишь помогает избавиться от жировых отложений.
Как долго пациентка сможет радоваться результату этих вмешательств, «Секрету фирмы» рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.
На сколько хватает маммопластики
Срок службы имплантов зависит от разных факторов. Среди них — амортизация, нагрузки на верхний плечевой пояс и здоровье пациентки.
И так как импланты — это инородное тело для организма, для того чтобы они прижились, необходимы хорошая регенерирующая способность соединительных тканей и крепкий иммунитет.
По этим причинам ни один хирург не сможет дать чёткого ответа относительно того, как долго пациентка будет ходить с новой грудью — два года или двадцать лет.
Могут быть осложнения после установки имплантов — это довольно редкое явление, но всё же такое встречается. Среди них разрыв или переворот импланта, образование вокруг него слишком плотной капсулы (капсулярная контрактура).
Ещё показанием к замене имплантов может стать желание пациентки поменять форму или размер груди, а также естественный фактор, связанный с изменениями тела:
- возрастные изменения, провоцирующие птоз молочных желёз (опущение и потеря упругости);
- растяжение тканей после резких скачков веса.
Каждую ситуацию доктор с пациенткой обсуждают индивидуально, чтобы найти оптимальный вариант решения. Но между первой и повторной операцией, как правило, должно пройти около года, так как тканям нужно время, чтобы восстановиться, а рубцам — сформироваться.
На сколько хватает липосакции
По словам Гауэр, при намерении сделать эту операцию сначала рекомендуют прийти к желаемой цифре на весах, а уже потом оттачивать фигуру у пластического хирурга.
Липосакция помогает локально откачать жир с проблемных зон, но это не альтернатива похудению и не способ борьбы с лишним весом.
Самые популярные места для липосакции — внутренняя и внешняя поверхность бёдер, бока, спина.
Один из самых распространённых мифов о липосакции — жир после операции вырастет в другом месте. На деле же в прооперированной зоне ткань фиброзируется и в дальнейшем, можно сказать, сдерживает появление новых жировых ловушек.
Поэтому если не следить за фигурой и пренебрегать физической активностью, жировые клетки точно так же, как и раньше, будут образовываться в организме, просто начнут иначе распределяться по телу, предупредила специалист.