Каблуки и розовая помада: Джоан Коллинз произвела фурор своим образом

Каблуки и розовая помада: вышедшая в свет 90-летняя Джоан Коллинз произвела фурор
Легендарная британская актриса Джоан Коллинз вместе со своим пятым мужем Перси Гибсоном посетили обед Prince`s Trast в Беверли-Хиллз, посвященный сотрудничеству звезды с благотворительной организацией, основанной нынешним королем Великобритании Карлом III (Чарльзом) в 1970-х годах. 90-летняя артистка излучала гламур Старого Голливуда, позируя с коллегами на званом обеде, пишет Daily Mail и публикует ее фото. В частности, актриса снялась с 70-летним Пирсом Броснаном.
Джоан выглядела потрясающе. Для светского мероприятия она выбрала розовый жакет с элегантным платьем с черно-розовым цветочным узором. Подчеркнув свои черты лица с помощью макияжа, включая розовую помаду, Коллинз украсила себя драгоценностями, среди которых было изысканное ожерелье. Образ знаменитость завершила туфлями на каблуках.
Актер и голливудский продюсер Перси Гибсон — самый «долговечный» из мужей Джоан Коллинз. Они женаты с 2002 года. Супруг на 31 год моложе возлюбленной. Но такую внушительную разницу в возрасте звезда просто игнорирует, предпочитая отшучиваться, когда ей задают вопросы на эту тему.