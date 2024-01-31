Каблуки и розовая помада: Джоан Коллинз произвела фурор своим образом

Легендарная британская актриса Джоан Коллинз вместе со своим пятым мужем Перси Гибсоном посетили обед Prince`s Trast в Беверли-Хиллз, посвященный сотрудничеству звезды с благотворительной организацией, основанной нынешним королем Великобритании Карлом III (Чарльзом) в 1970-х годах. 90-летняя артистка излучала гламур Старого Голливуда, позируя с коллегами на званом обеде, пишет Daily Mail и публикует ее фото. В частности, актриса снялась с 70-летним Пирсом Броснаном.

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Джоан выглядела потрясающе. Для светского мероприятия она выбрала розовый жакет с элегантным платьем с черно-розовым цветочным узором. Подчеркнув свои черты лица с помощью макияжа, включая розовую помаду, Коллинз украсила себя драгоценностями, среди которых было изысканное ожерелье. Образ знаменитость завершила туфлями на каблуках.