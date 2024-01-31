Какие процедуры важно включить в уход за собой весной

Уже совсем скоро начнется весна, солнце станет более активным, а потому нужно более тщательно ухаживать за кожей. Телеведущая и бизнесвумен Наталья Страшнова поделилась с «ФедералПресс», что стоит включить в уход за собой.

© Unsplash

«При появлении активного солнышка, стараемся уже не применять лазерные методики омоложения и ухода. Так же рекомендую солнцезащитный крем для лица, что защитит вас от пигментации и раннего увядания кожи», – отметила Страшнова.

Биоревитализация (улучшение качества кожи) тоже не помешает, отмечает эксперт. Но самый простой совет – это регулярно посещать своего косметолога, который будет контролировать состояние вашей кожи и заботиться о вас, так как в данном вопросе все очень индивидуально, подчеркивает Наталья Страшнова.

Главное – это не забывать, что кроме вас самих, никто не заставит вас позаботиться о себе. Регулярный уход за собой всегда окрыляет и дарит прекрасное настроение, заключила телеведущая.