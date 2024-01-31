Как ухаживать за кожей вокруг глаз: 6 важных правил

Кожа вокруг глаз очень нежная и обычно является областью, на которой проявляются первые признаки старения. Глаза, о которых часто забывают при большинстве процедур по уходу за кожей, уязвимы и отчаянно нуждаются в уходе и заботе. Неприглядные мешки под глазами, как правило, образуются по разным причинам, и эта проблема может изменить общий вид лица.

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Расскажем несколько простых способов, как ухаживать за этой деликатной областью.

Советы по уходу за кожей вокруг глаз

Темные круги, тонкие морщинки, отеки, "мешки" под глазами - одни из самых частых проблем. К счастью, существует множество простых способов ухода за кожей вокруг глаз, не тратя лишних средств.

1. Увлажнение

Кожа вокруг глаз особенно нуждается в увлажнении для обеспечения повышенной эластичности и предотвращения появления микроморщин.

Наносите увлажняющее средство, специально предназначенное для области вокруг глаз, легкими постукиваниями подушечками пальцев круговыми движениями снаружи внутрь, двигаясь к внутреннему уголку глаза. То есть в нижней области над костью, которая находится чуть ниже кругов, и в верхней части век. над костью, которая находится под бровью. Очень важно обращаться с кожей вокруг глаз нежно, движения не должны быть грубыми. Также нельзя кожу чрезмерно растягивать.

Не рекомендуется наносить крем для лица на область вокруг глаз, потому что он для данной области тяжеловат. Если кожа вокруг глаз впитает слишком много продукта, она наполнится водой, потому что не может синтезировать продукт, и появятся мешки.Альтернативой использованию увлажняющему крему вокруг глаз могут послужить ломтики свежего огурца или кокосовое масло.

2. Питание

Питание играет важную роль в здоровье кожи. Хотя в некоторой степени косметически можно получить эффект при помощи различных средств, рекомендуется и изнутри питать кожу. Чтобы избежать появления мимических морщин, темных кругов, мешков и других изменений, важно соблюдать хорошую диету.Одним из основных питательных веществ для кожи является коллаген, который вырабатывается организмом из витамина С. Поэтому важно употреблять продукты, богатые этим витамином.Питательные вещества, такие как витамины А, С, Е, а также минералы, омега-3 и аминокислоты, способствуют процессу регенерации клеток и помогают сохранить кожу упругой и увлажненной.

3. Средство для снятия макияжа

Средство для снятия макияжа с глаз также должно быть специфичным для этой области и отличаться от того, которое используется для остальной части лица. Эти продукты созданы для снятия макияжа, не раздражая кожу.

4. Качественный сон

Спите восемь часов - это не что иное, как классический совет по красоте и здоровью. Правильный отдых поможет вам сделать глаза более расслабленными, вы уменьшите моргание, характерное для усталости, и предотвратите появление мешков под глазами, вызванных истощением и накоплением жидкости.

5. Пейте воду

Рекомендуемая суточная норма - 1,5-2 литра воды. Это поможет вывести токсины и предотвратить отек мешков под глазами, которые часто возникают из-за чрезмерного накопления токсинов и жидкости.

6. Ежедневно используйте солнцезащитный крем

Солнечное излучение вызывает ослабление кожи, появление пятен и преждевременных морщин. Одним из факторов, который больше всего влияет на здоровье кожи, является воздействие солнечных лучей. Хотя воздействие солнца проявляется не сразу, со временем оно приводит к ослаблению, дряблости и появлению морщин. Кроме того, это может закончиться даже раком кожи.

При уходе за кожей вокруг глаз важно использовать крем с солнцезащитным фактором. Его компоненты сводят к минимуму воздействие солнечных лучей на эту область и, помимо прочего, уменьшают склонность к сухости.