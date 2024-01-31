Стилист рассказала, какие вещи удешевляют образ

"Бывает, девушка одета с иголочки, но обувь смотрится на ней чужеродно. Это происходит потому, что выбран уже устаревший фасон. Либо обувь сама по себе выглядит достаточно старой, побитой. Она, так же как и аксессуары, является маркером, который может точно сказать о том, что девушка не до конца разбирается в этике стиля", – отметила Скороходова.