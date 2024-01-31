Винтажная бижутерия: 6 простых советов перед покупкой

Винтаж на пике моды. Телеведущие, актеры, политики, мужчины и женщины — все сейчас носят красивые винтажные украшения. Бижутерия, которой полсотни и больше лет, — это всегда украшения с характером. Они придают особый шик любому образу.

Сегодня приобрести уникальную коллекционную бижутерию проще, чем когда-либо. К услугам охотников за винтажными сокровищами — онлайн аукционы, распродажи и наконец, антикварные магазины. Вот что вам следует знать о винтажных украшениях, прежде чем вы совершите первую покупку.

Износ и повреждения

При ближайшем рассмотрении украшение, которым вы только что любовались через витрину, может иметь изъяны. Самые распространенные повреждения: отсутствие крошечного камня в оправе, будь то стразы, мелкий жемчуг, марказит или кристалл. Если все камни на месте, убедитесь, что на них нет сколов или трещин, это так же влияет на цену изделия.

Если хоть один камень отсутствует — смело снижайте цену, ведь вам придется выложить еще деньги за реставрацию. Следует также убедиться, что на камнях нет сколов или трещин, это так же влияет на цену изделия. Следы износа — приемлемы, повреждения — нет.

Задавайте вопросы

Если вам понравилось винтажное изделие, не стесняйтесь — попросите продавца показать его поближе, расспросите об изделии. Приглядитесь к продавцу. Добросовестный заинтересован в постоянных покупателях. Он терпеливо и подробно расскажет все, что вам нужно знать о товаре: из каких материалов изготовлено украшение, назвать его производителя или дизайнера. Неблагонадежный продавец будет суетиться, расхваливать свой товар, не вдаваясь в подробности, и торопить вас с покупкой.

Если продавец говорит вам: «Это синее стекло в металлической оправе» — не стоит иметь с ним дело. Ответ профессионалабудет звучать приблизительно так: «Камни — австрийский хрусталь, оправа — радированное серебро, дата изготовления украшения — 40-е годы двадцатого века». Профи знают о своем товаре все, и они с гордостью поделятся с покупателем всей необходимой информацией, чтобы тот смог принять взвешенное решение о покупке.

Проверка качества изделия

На качественной бижутерии есть клеймо производителя или имя дизайнера. Компании, которые размещают свои имена на своих товарных знаках, очень гордятся качеством своих изделий. Бренды Coro, Lisner, Monet и Manufacturer стоят дешевле, чем дизайнерские, такие как Miriam Haskell, Hattie Carnegie, Hobe, Chanel и Dior.

«Мертвые камни»

Серьезный недостаток кристаллов и страз — со временем их блеск меркнет, камни тускнеют, становятся темными, тусклыми и мутноватыми. Такое случается, если на них попадают духи или лак для волос. Ювелиры называют такой камень «мертвым». К сожалению, вернуть прежний блеск ему нельзя — придется заменить.

Крепление камня

При покупке ювелирного изделия всегда обращайте внимание на его крепление. Существует всего два основных вида: крапановое (механическое крепление) и крепление с использованием специального ювелирного клея.

Если вы выбрали украшение с карпановым креплением в хорошем состоянии — вам повезло. Камни в изделии крепятся металлическими лапками (карпанами). Такое изделие всегда более высокого качества, чем то, в котором камни крепятся с помощью ювелирного клея. Если все лапки на месте — изделие в хорошем состоянии. Отсутствие даже одной лапки может привести к потере камня.

Если на камне или на оправе есть следы клея — значит, камень уже выпал и его заменили или вклеили обратно. Если клей пожелтел или обесцвечен, это признак того, что при реставрации изделия использовали не ювелирный клей, а что-то вроде быстрорастворимого суперклея — от покупки такого изделия лучше воздержаться.

Застежки