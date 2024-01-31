Гвинет Пэлтроу показала, как пользоваться сухой щеткой для похудения

В последнее время этот ритуал приобрел большую популярность и теперь имеет множество преданных поклонников — не в последнюю очередь потому, что некоторые звезды признаются в любви к нему.

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Например, Гвинет Пэлтроу считает себя настоящим фанатом брашинга!

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Преимущества сухой чистки кожи

Сухая чистка кожи (или брашинг) — это классический аюрведический ритуал, который заключается в массировании всего тела специальной щеткой со щетинками. Вот преимущества «звездной процедуры».

«Сухая щетка — эффективное отшелушивающее средство, то есть она вручную удаляет омертвевшие клетки с верхнего слоя кожи, улучшая ее внешний вид и делая более эффективным последующее местное лечение или впитывание питательных веществ из кремов», — рассказывает Мария Лейман, специалист по аюрведе.

Лимфатический дренаж и улучшение кровообращения — чаще всего упоминаемая польза ритуала. «Лимфатическая система работает вместе с кровеносной системой и выводит шлаки из организма, поэтому вы можете услышать, как люди говорят, что сухой массаж выводит токсины. Можно спорить о том, нужно ли на самом деле вручную стимулировать кровообращение или достаточно просто двигать телом. В идеале, конечно, сочетать и то, и другое — что и делает Гвинет. В ее рутине есть и брашинг, и йога, и пешие прогулки», — говорит Мария.

Пошаговое руководство по проведению сухого брашинга

Найдите свою щетку

Поиск идеальной сухой щетки очень субъективен. Вам нужна жесткая щетина, но не слишком абразивная — например, кабанья, так как она обладает нужной текстурой. Но если вы веган, вам стоит обратить внимание на синтетическую.

Мария: «Есть варианты с длинной ручкой или без нее. Это зависит от личных предпочтений, но многие считают, что с ручкой легче, так как она поможет вам добраться до труднодоступных мест, например, на спине. Для продвинутых любителей сухой чистки можно найти варианты с ионными медными волокнами, которые якобы помогают еще больше очистить организм, но для новичков они могут оказаться слишком жесткими».

Приготовьтесь

Вам нужно будет полностью раздеться. Лучше всего делать это перед душем, так как вы будете отшелушивать омертвевшие клетки кожи, которые, скорее всего, захотите сразу смыть.

Освойте движения

Поглаживания должны быть средней силы и при этом не раздражать кожу. Длинные поглаживания лучше всего, поскольку вы пытаетесь активизировать лимфоток, а это требует нежных и ритмичных прикосновений.

Начните с ног и двигайтесь вверх

Смысл брашинга заключается в том, чтобы направить лимфу к верхней части туловища и груди, где она снова попадет в кровь. «Ноги следует обрабатывать по частям. Начните с верхней части стоп, затем проработайте голень, колено и бедро. Когда вы работаете над задней частью бедра, рассматривайте ягодицы как его продолжение и поднимайтесь вверх. Что касается живота, то некоторые рекомендуют делать круговые движения, считается, что это помогает пищеварению», — советует Мария.

Обработайте верхнюю часть тела

Как и в случае с ногами, начните с рук и двигайтесь по направлению к сердцу. Действуйте так же, как и в случае с ногами: помассируйте тыльную сторону кистей, пройдитесь по предплечью, а затем по верхней части руки. Не забывайте уделять особое внимание подмышкам, так как именно там находится много лимфатических узлов. Затем завершите процедуру шеей и зоной декольте.

«Вы должны быть очень нежными, так как это область более чувствительной кожи. Здесь вы отклоняетесь от техники „снизу вверх“, так как находитесь выше уровня сердца. Начните с линии челюсти и двигайтесь вниз к груди. В завершение процедуры пройдитесь круговыми движениями по сердцу», — предлагает Мария. После этого, как обычно, примите душ.

Увлажнение после душа — ключевой момент