Приталенная шуба, шапка в стразах и другие вещи, которые вас старят

Зима продлится еще долго, а это значит, нужно выглядеть стильно, даже одеваясь «капустой» для тепла. Некоторые безнадежно устаревшие вещи, кстати, выдают возраст — или безжалостно прибавляют его. Итак, во что не стоит одеваться зимой, поскольку это мода десятилетней (а то и больше!) давности?

Приталенная шуба или пуховик по фигуре

Красивый женственный силуэт идет разве что сказочной Снегурочке, когда она приходит к детям в детский сад на праздник. Или очень высокой и очень стройной девушке, которая под шубу надевает в лучшем случае легкое платье.

«Нормальные женщины зимой одеваются в теплую одежду, а вот надеть много слоев под облегающую шубу крайне сложно, поскольку мы сразу превращаемся в упитанных снеговиков. Куда проще выбрать актуальный оверсайз!» — советует стилист Маша Ведерникова.

Облегающее трикотажное платье мелкой вязки

Да, трикотаж отлично подходит для зимы, он и согревает, и не стесняет движений, и выглядит хорошо, и комфортен в носке.

Но пусть это будет платье-худи все в том же оверсайзе, поскольку женственные и облегающие силуэты мало кому идут, будем честны. И требуют особого внимания к выбору остальных вещей.

Колготки крупной вязки

Они были очень популярны примерно десять лет назад, тогда их носили все кому не лень — с цветными ботинками, например. Или с ботильонами, получался интересный контраст.

«Носите плотные черные или цветные колготки, тем более что сейчас есть модели с утеплением флисом изнутри. Это отличная альтернатива вязаным моделям!» — предлагает Маша.

Обувь с декором

Давно пора забыть про все эти кисточки, звездочки, сверкающие камушки, блестки и прочую красоту, которая на деле только портит и удешевляет образ. Оставим весь этот шик и обратим внимание на модели обуви спокойного дизайна.

Лучший вариант — в спортивном стиле, такие сапоги или ботинки подходят к актуальным пуховикам или шубам. Да и перемещаться в них по обледеневшим улицам очень комфортно и безопасно.

Шапка с декором

Ну и сюда же шапка: для головного убора тоже не нужны украшения в виде вышивки или аппликации.