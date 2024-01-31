Кроличьи морщины: что это и как с ними бороться
Появление морщинок — естественный процесс. Но что такое кроличьи морщины и как избежать их закрепления на лице? Об этом мы поговорили с косметологом Кристиной Петровой.
В каких местах они появляются
Кроличьи морщинки локализируются сбоку от носа. Молодым девушкам нужно специально сморщиться, чтобы их увидеть, но с возрастом они становятся все отчетливее даже в спокойном состоянии. Кристина: «Морщинки именно в этих областях чаще всего придают лицу усталый вид».
Как бороться с таким видом морщин
Контроль над мимикой
В большинстве случаев морщинки у носа атакуют девушек с очень активной мимикой. Наш эксперт рекомендует в случае первых признаков взять под контроль мимику. Нет, отказываться от активного проявления эмоций не стоит, однако важно понимать, что надолго задерживать мышцы в области носа в одном положении опасно для вашей кожи. Кристина: «Попробуйте ввести в свой режим расслабляющие упражнения для лица. Не только наше тело, но и лицо требует постоянных тренировок».
Больше жидкости
Наша кожа нуждается в постоянном увлажнении. Большинство ранних морщин появляется именно на обезвоженной коже, независимо от ее типа. Косметолог: «Я не вижу смысла в холодной воде, а вот стакан теплой перед завтраком запустит все важные процессы. Поддерживайте водный баланс в течение дня».
Следите за тем, как вы едите
Как поясняет наш эксперт, то, как вы едите, влияет и на ваш внешний вид. Кристина: «Люди, которые чаще едят только на одной стороне, сталкиваются со складками у носа гораздо чаще, это подтверждает моя практика». Распределяйте нагрузку на мышцы лица равномерно.
Используйте средства с SPF
Защита от солнца — отличный способ избежать ранних морщин. Кристина: «Я всегда советую своим пациентам использовать санскрины в любое время года. Даже простой тональный крем с SPF 15 в зимнее время будет защищать вас от появления мелких морщинок, в том числе кроличьих». Летом выбирайте средства с более мощной защитой.