Дерматолог перечислила правила ухода за проблемной кожей

Дерматолог, косметолог Алина Купцова призвала россиян не умываться «до скрипа». Она также напомнила о самых распространенных ошибках при уходе за проблемной кожей в домашних условиях.

По словам специалиста, следует отказаться от умывания лица скрабами или кислотами. Ведь так смывается не только грязь, но и весь защитный кожный барьер. Кроме того, не рекомендуется использовать тоники или кремы с кислотами. Обычно их применяют чтобы «подсушить» кожу или осветлить воспаления, однако это только усиливает покраснение.

При этом порой для очистки лица даже используются растворы со спиртом, а порой даже с антибиотиками. Это является одной из самых страшных ошибок при уходе за кожей лица, отмечает эксперт. Спирт беспощадно сжигает раненую поверхность, а бесконтрольное применение антибиотика вызывает огромные проблемы в лечении акне в будущем в виде нечувствительности к терапии.

Дерматолог советует при наличии проблем с кожей лица особое внимание уделять увлажнению. Оно должно быть интенсивным, а очищение кожи – мягким, без кислот. Также нельзя забывать о защите от солнца.