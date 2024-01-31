Nike выпустили новые кроссовки в честь года Дракона

Каждый год Nike выпускает коллекцию, приуроченную к празднованию Китайского Нового года. В этот раз бренд подготовил специальную версию модели Nike Air Force 1 Low, пишет GQ.

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В этой модели Nike отказались от привычной кожи в пользу шелка. Отмечается, что ранее шелк использовался в кроссовках бренда, но не в таком объеме.

Верхняя часть кроссовок выполнена в кремовом цвете и украшена сложной графикой, отсылающей к традиционной китайской культуре. На боковых сторонах ботинок изображен логотип Nike, а за ним следуют дракон на левой кроссовке и феникс на правой — оба мифических животных вышиты золотом. Считается, что вместе они символизируют любовь, счастье, процветание и власть.

Китайский иероглиф, означающий слово «гармония», вышит на язычке и пятке, а также на блестящих кончиках шнурков, которые были изготовлены специально для этих кроссовок. Все это упаковано в коробку красного цвета, который в китайской культуре символизирует удачу.