Косметолог предупредила об опасности привычки умываться «до скрипа»

Привычка очищать жирную кожу лица с помощью агрессивного умывания «до скрипа» лишь усугубляет проблемы, рассказала в беседе с LIFE.ru косметолог, дерматолог Алина Купцова. По ее словам, такой способ ухода приводит к покраснениям и раздражениям, чувству сухости и стянутости, а кожа полностью лишается защитного липидного слоя.

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Как отметила эксперт, в результате активной работы сальных желез кожа начинает неприятно жирниться, и ее хочется максимально высушить кожу спиртом и агрессивным умыванием. Но это создает замкнутый круг.

Нарушаются pH-кислотность кожи и электролитный баланс, что запускает <...> защитную реакцию в попытке экстренно восстановить увлажненность за счет усиления выработки кожного сала. Круг замкнулся, — подчеркнула специалист.

По ее словам, умывание с кислотами, скрабом или чрезмерно агрессивное очищение смывает не только грязь, но и защитный кожный барьер. Для домашнего ухода за проблемной кожей необходимо очень деликатное очищение с интенсивным увлажнением без кислот, а также защита от солнца. Кроме того, нужно обратиться к дерматологу, который назначит терапию для снижения избыточного выделения кожного сала, посоветовала врач.