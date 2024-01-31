Модные в 70-х наряды вновь станут трендом

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам трендовую одежду на 2024 год. Его комментарий публикует портал «Страсти».

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В текущем году вновь актуальными окажутся наряды, вдохновленные стилями прошлых лет, например гранжем 1990-х годов или богемными настроениями 1970-х годов. Кроме того, в моду войдут изделия из экологичных материалов, полученные при использовании гуманных методов производства, отметил эксперт.

В то же время популярными станут предметы гардероба, созданные с использованием различных умных технологий.

«Представьте себе одежду, которая меняет цвет в зависимости от вашего настроения, или терморегулирующие ткани, адаптирующиеся к условиям окружающей среды. В 2024 году мода будет настолько же умной, насколько и стильной», — заявил специалист.