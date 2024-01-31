Блестящее и пушистое: два крыла вечерней женской моды

На днях прошла церемония награждения российской кинопремии "Золотой орел", на которой звезды блистали в вечерних платьях. Причем многие блистали в прямом смысле: самое трендовое направление моды - металлизированные или имитирующие металлический отлив ткани, пайетки и стразы в отделке. "Блестящую" тенденцию дополняет тенденция "пушистая", акцентирующая женскую легкость, чувственность и пластику: меховые детали и аксессуары, отделка страусиными перьями, бахрома всевозможных видов.

Не обязательно быть кинозвездой, чтобы получить приглашение на торжественный вечер, так что к этому лучше подготовиться заранее. Здесь мы предложили наш выбор одежды, аксессуаров и украшений, уместных в вечернем гардеробе. Если же подобрать блестящие аксессуары к одежде из гладкой ткани, образ не будет вызывающим даже в повседневной жизни. Для выхода в свет рекомендуем комбинировать тренды: дизайнеры, например, отделывают сумки и украшения не только пайетками или бусинами, но и металлической бахромой со стразами, которая мягко колышется, завораживая своим мерцанием.