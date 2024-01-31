Не прибавляя лет: топ аксессуаров, которые вас старят

Не только тяжёлый макияж и несоответствующая возрасту одежда прибавляет возраст. Такие мелочи, как аксессуары, также могут сделать вас визуально старше.

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Украшения, сумочки и прочие детали дополняют образ и могут сказать многое о характере своей обладательницы. Выход женщины "в свет" без аксессуаров представить сложно. Но важно уметь правильно подбирать их. Разберёмся вместе в том, чего стоит избегать:

Бусы/ожерелья в несколько рядов

Такое украшение, даже если оно тонкое, утяжеляет образ и делает вас похожей на новогоднюю ёлку. Бусы в одну нить смотрятся лаконичнее, с ними вы будете выглядеть подчёркнуто женственно, но свежо.

Комплекты украшений

Одинаковые кольцо, серьги и колье — тренд, который был актуален 15-20 лет назад. Теперь же, если у вас есть ювелирный комплект, лучше носить изделия из него по отдельности или, в крайнем случае, сочетая их так: кольцо + серьги или колье + браслет. Не стоит надевать сразу три или четыре одинаковых изделия, это дешевит образ и прибавляет вам возраст.

Массивные длинные серьги

Такое украшение "скрадывает" рост и прибавляет своей обладательнице минимум 5 лет. Если вы хотите носить крупные серьги, выбирайте минималистичные модели, без подвесок и цепей. Желательно, серебряные или напоминающие цветом серебро, поскольку золото подсознательно отсылает нас в прошлое (во времена, когда этот металл был признаком финансовой состоятельности), следовательно, делает старше.

Шёлковые шарфы/платки

Шёлк — очень солидный, статусный материал, смотрящийся органично лишь на возрастных дамах. Но многое зависит и от того, как завязать такой шарфик. Молодым девушкам рекомендуется избегать замысловатых узлов, брошек на платках. Обычного узелка, скрепляющего концы, будет достаточно.

Жемчужные ожерелья