Переехавшая в Корею девушка поделилась секретами красоты местных женщин

Элайза Микунда переехала из США в Южную Корею три года назад. Девушка призналась, что за это время она полностью изменила свои бьюти-привычки, а ее кожа стала выглядеть намного лучше. Об этом Элайза сообщила Business Insider.

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Девушка рассказала, что у нее очень бледная кожа, поэтому в Америке она часто загорала. Переехав в Корею, Элайза заметила, что люди стараются защитить свою кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Теперь Элайза наносит солнцезащитный крем ежедневно, независимо от времени года и погоды.

Двойное очищение, которое подразумевает умывание лица средством на основе масла, а затем средством на водной основе, — важный этап южнокорейского ухода за кожей.

В США я практически не мыла лицо, не говоря уже о двойном очищении. С тех пор как я перешла на метод двойного очищения, я заметила, что масляные и пенные очищающие средства удаляют косметику и грязь эффективнее, чем салфетки для снятия макияжа.

Считается, что в Южной Корее самые современные процедуры для красоты, а стоят они гораздо дешевле, чем в других странах.

Что бы я ни делала — уход за лицом, витаминные инъекции или чистку кожи головы, — здешние процедуры всегда заставляют мою кожу и волосы сиять.

Корейцы ценят естественный, подчеркивающий молодость макияж. Элайза отметила, что полностью перешла на менее яркую тушь, блестящие тени для век, тинты для губ и легкие тональные кушоны.

Однажды в Южной Корее я накрасилась черной жидкой подводкой и тушью, и люди спросили, зачем мне накладные ресницы. Это заставило меня пересмотреть свои взгляды на макияж.

Жители Южной Кореи часто обращаются к специалистам по цвету, чтобы определить, какие оттенки им больше всего подходят. Многие магазины даже маркируют косметику как «подходит холодным» или «подходит теплым».

В прошлом году я сделала анализ цвета, и это изменило мою жизнь. Раньше я придерживалась черных, белых и бежевых оттенков, но, узнав о своем цветотипе, я смогла попробовать что-то новое, например, лавандовые румяна. Моя кожа выглядит намного ярче и чище, когда я придерживаюсь своей цветовой палитры.

Корейская десятиступенчатая система по уходу за лицом получила распространение и за рубежом, но до переезда Элайза лишь пользовалась мылом и кремом. А сейчас она наносит гель для умывания, тоник, маски, сыворотки, эссенции, кремы и другие средства.