Домашняя косметика с гранатом: рецепты красоты для лица, тела и волос

О пользе граната человечеству известно с глубокой древности. Его называют «королем фруктов», плоды граната в культуре многих народов мира символизируют плодородие, изобилие, процветание и благополучие.

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О полезных свойствах граната и его применении для лечения различных недугов рассказывает статья

Польза и вред граната: как используется это растение в народной медицине. А на этот раз речь пойдет о том, как использовать его плоды для ухода за внешностью, сохранения молодости и красоты.

Как применяется гранат в домашней косметике

В косметических целях плод граната используют целиком: и кожуру, и косточки, и сок. Гранат служит ингредиентом для кремов, масок, скрабов, лосьонов, других средств для ухода за кожей и волосами.

Важно: консервированный гранатовый сок не подходит для приготовления домашней косметики, использовать можно только свежий, отжатый непосредственно перед применением. Если в рецепте указаны гранатовые косточки, их необходимо тщательно измельчить, чтобы крупные частички не поранили кожу.

Из кожуры граната делают отвары и настои (в этом случае подходит и свежее, и сушеное сырье), а также добавляют ее в маски и скрабы в виде порошка (для такого применения кожуру нужно хорошо высушить и измельчить в кофемолке).

Готовить любые косметические средства с гранатом лучше всего

в стеклянной посуде: металлические предметы применять нежелательно из-за высокой концентрации органических кислот в растительном сырье.

Активные вещества, содержащиеся в плодах граната,

могут вызывать аллергические реакции, кожные раздражения. Перед первым применением любого косметического средства с гранатом обязательно нанесите небольшое его количество на кожу и подождите; если появится покраснение, жжение, зуд, другие неприятные ощущения, от использования рецепта лучше отказаться.

Домашняя косметика с гранатом для ухода за кожей

Маски, лосьоны и кремы с гранатом подходят для разных типов кожи, в т.ч. проблемной. Они увлажняют ее, смягчают, тонизируют, повышают эластичность, очищают и сужают поры, помогают бороться с воспалениями и возрастными изменениями. Гранатовые скрабы эффективно отшелушивают отмершие клетки, выравнивают кожу, помогают бороться с черными точками, угрями, целлюлитом.

Гранатовый лед

Самый легкий способ — заморозить свежий гранатовый сок и использовать полученные ледяные кубики для протирания лица. Эта простая процедура тонизирует, очищает кожу, улучшает ее кровоснабжение, сужает поры. Для жирной и комбинированной кожи можно использовать неразбавленный сок, для сухой его необходимо развести кипяченой водой в пропорции 1:1.

Гранатовый лосьон для жирной кожи

Очистить 1 крупный гранат, отжать сок. Добавить сок половинки лимона, 1 ч. ложку меда и 150 мл водки, перемешать. Перелить в бутылку из темного стекла, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней. Это средство подходит для жирной кожи, в т.ч. проблемной (склонной к угрям, воспалениям). Лосьон эффективно очищает, сужает поры, улучшает цвет лица.

Омолаживающая маска с гранатовым соком и овсяными хлопьями

1 ч. ложку измельченных овсяных хлопьев залить 4 ч. ложками чуть теплого молока и немного подождать, чтобы хлопья впитали его. Добавить 4 ч. ложки гранатового сока и 1 ч. ложку меда, хорошо перемешать до получения однородной массы. Нанести полученную смесь на кожу, через 15 минут смыть маску теплой водой и ополоснуть лицо холодной. Такая маска тонизирует, подтягивает кожу, разглаживает мелкие морщинки.

Маска для рук с гранатовым соком

Смешать 1 ст. ложку белой глины с 1 ст. ложкой сливочного масла, растереть до однородной массы, добавить 3 ст. ложки гранатового сока и 1 яичный желток, тщательно перемешать. Полученную смесь нанести на кожу рук, мягко массируя их. Через 15 минут снять остатки маски влажным полотенцем. Такую процедуру рекомендуется делать по вечерам перед сном, ежедневно на протяжении недели. Маска смягчает, питает и омолаживает кожу.

Антицеллюлитный кофейно-гранатовый скраб

Измельчить 2 ст. ложки гранатовых косточек, смешать с 2 ст. ложками молотого кофе, добавить по 1 ст. ложке оливкового масла и жирных сливок, хорошо перемешать. Полученную смесь нанести на проблемные участки тела, слегка массируя их, затем обернуть пищевой пленкой и держать в тепле в течение получаса. Смыть скраб теплой водой и нанести антицеллюлитный крем.

Гранатовая маска для сухой кожи

Смешать свежий гранатовый сок и жирные сливки в пропорции 1:2, добавить немного овсяной или пшеничной муки, чтобы загустить смесь. Тщательно перемешать (масса должна быть однородной, без комочков), нанести на лицо. Через 10 минут смыть остатки теплой водой и ополоснуть лицо холодной. Такая маска хорошо увлажняет и питает сухую кожу, делает ее упругой и эластичной.

Питательная маска с гранатом для увядающей кожи

Смешать 1 ст. ложку свежего гранатового сока с 1 ст. ложкой нежирного творога, хорошо растереть, чтобы не было комочков, добавить 0,5 ч. ложки молотой корицы, еще раз хорошо размешать. Нанести на лицо, через 10 минут смыть прохладной водой. Такая маска питает, тонизирует кожу, подтягивает ее, уменьшает морщинки.

Домашняя косметика с гранатом для ухода за волосами

Маски, бальзамы и ополаскиватели с гранатом укрепляют волосы, придают им эластичность и блеск, стимулируют их рост, оздоравливают кожу головы, помогают избавиться от перхоти. При помощи отвара гранатовой кожуры можно окрашивать волосы без вреда для них, а питательные маски с гранатом вернут здоровый вид тусклым волосам, поврежденным при химическом окрашивании.

Гранатовый отвар для окрашивания волос

Очистить 2 крупных граната, кожуру порезать некрупными кусочками и залить 1 л крутого кипятка. Варить на медленном огне в течение 15 минут, затем настаивать под крышкой 30-40 минут, процедить. Отвар наносят на сухие чистые волосы по всей длине, затем оборачивают их пленкой и укутывают полотенцем. Через 2 часа голову можно вымыть теплой водой без шампуня.

Вместо отвара можно приготовить настой гранатовой кожуры: ее заливают кипятком, укутывают емкость и настаивают в течение 6-8 часов (обычно ночь). Далее используют так же, как отвар.

Средство не только придает волосам красивый оттенок, но и укрепляет их, улучшает состояние кожи головы. Но надо иметь в виду:

результат окрашивания зависит от множества факторов

(концентрация отвара, время его выдержки на волосах, структура волос, их исходный цвет и т.д.), поэтому такой способ изменения внешности подходит лишь тем, кто готов к экспериментам.

Гранатово-медовая маска для сухих, поврежденных волос

Смешать 60 мл свежего гранатового сока с 1 ст. ложкой меда. Нанести на волосы, равномерно распределить по всей их длине. Обернуть полиэтиленовой пленкой и укутать полотенцем, через 1 час смыть маску теплой водой. Такое средство стимулирует рост волос, помогает избавиться от посеченных кончиков, увлажняет, придает блеск тусклым, сухим волосам.

Взять 3 ст. ложки гранатовых зерен, отжать из них сок. Добавить 2 ст. ложки свежего сока алоэ, 2 ч. ложки репейного масла и 3 ст. ложки натурального йогурта, тщательно перемешать. Нанести смесь на корни волос, массируя кожу головы, затем распределить средство по всей длине волос, обернуть их пленкой и укутать полотенцем. Через 1 час смыть маску теплой водой с шампунем. Это средство помогает укрепить волосяные луковицы, оздоравливает кожу головы.

Важно: во многих косметических средствах с гранатом используются и другие ингредиенты, которые