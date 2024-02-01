Эксперт рассказал, как правильно выбирать фен-щетку для волос

Пользоваться феном-щёткой для сушки и укладки волос очень удобно. Более того, благодаря этому прибору вы сможете создавать разные причёски при любой густоте. Но важно при этом не прогадать с выбором устройства.

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Мощность. Низкая мощность подойдёт только для не особо густых и при этом коротких волос. Лучше всего выбирать модели с показателями от 700 Вт.

Режимы работы. Обычно у фенов-щёток два-три температурных режимов и несколько скоростей воздушного потока. Желательно, чтобы у прибора был ещё и холодный обдув. Лучше также брать модель, у которой скорость и температура регулируются по отдельности.

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Основная насадка. Она представляет собой круглую щётку. Чаще всего покрытие у щёток сделано из керамики. Встречаются также модели с титановым и алюминиевым покрытием. Последнего лучше избегать, так как оно вредит волосам.

Другие насадки. Это может быть насадка-концентратор (делает из щётки фен), диффузор (ей сушатся кудрявые волосы), плоская расчёска (совмещает расчёсывание и сушку), конусная насадка (нужна для накручивания локонов), насадка для выпрямления.