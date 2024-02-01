Дизайнер раскрыл возвращение в 2024 году моды на наряды 70-х

Согласно мнению эксперта порталу «Страсти», в текущем году ожидается возвращение актуальности нарядов, вдохновленных стилями предыдущих десятилетий, таких как гранж 1990-х годов или богемные настроения 1970-х годов. Он также отметил, что в моде будут продолжать занимать важное место изделия из экологически чистых материалов, полученные с использованием этичных методов производства.

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Однако особое внимание уделяется элементам гардероба, созданным с применением различных инновационных технологий. Маер подчеркнул, что в 2024 году мода станет не только стильной, но и «умной», способной изменять цвет в соответствии с настроением носителя или обладающей терморегулирующими свойствами, адаптирующимися к условиям окружающей среды.