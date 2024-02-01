Дерматолог рассказала, почему нельзя умываться мылом

Первым этапом ежедневного ухода за кожей лица является очищение, однако при нем нельзя умываться мылом. При его изготовлении используют щелочь и жирные кислоты, которые имеют щелочную реакцию, рассказала в беседе с "Газетой.ру" дерматолог-косметолог Наталия Гулакова.

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Как она уточнила, использование такого мыла может спровоцировать нарушение гидролипидного баланса, сухость или чрезмерную активность сальных желез.

"Регулярное использование мыла нарушает барьерную функцию кожи, может спровоцировать покраснение, сухость, повышенную чувствительность к неблагоприятным факторам (солнечным лучам, ветру, температурным перепадам)", – объяснила специалист.

По словам дерматолога, физический, химический и иммунный барьеры защищает кожу от пенетрации вредных веществ и избыточной трансэпидермальной потери воды. Защитная функция кожи связана с эпидермальным барьером, в который входят внеклеточный матрикс из воды, липиды и белки.

"При появлении новых корнеоцитов старые клетки слущиваются с поверхности кожи. Нормальная барьерная функция кожи возможна при сохранении 40–дневного цикла обновления эпидермиса (цикла кератинизации)", – уточнила врач.

Она добавила, что при очищении кожи улучшается состояние ее поверхности, благодаря чему можно будет начать скрабирование и тонизацию.

В свою очередь, пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о коррекции морщин и лифтинга тканей при помощи ботокса.

"Ботокс, или ботулинический нейропротеин – это препарат, который применяется с различными медицинскими и косметическими целями. Безусловно, чаще всего о ботоксе мы слышим, когда речь заходит об омоложении и борьбе с морщинами", – сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта.

По словам специалиста, препарат способен блокировать нервные сигналы, которые вызывают сокращение морщин. Благодаря ботоксу можно убрать морщины вокруг глаз. Первые морщины могут возникнуть после 25 лет, а привычка хмурить лоб у многих людей появляется в школьные годы. Поэтому Байрамукова посоветовала забыть об этом, в противном случае в зрелом возрасте начнут возникать заломы и глубокие морщины.

"Помимо этого, ботокс применяется с целью лифтинга тканей. Его можно использовать для коррекции контура и улучшения внешнего вида губ, подъема уголков рта, устранения вертикальных линий вокруг губ. Также ботокс используется для поднятия опущенных бровей, коррекции формы бровей", – добавила она.