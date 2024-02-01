Виктория Боня рассказала, какой ее видят мужчины

Виктория Боня спровоцировала появление в социальных сетях новой волны хейта. Все потому, что блогер убеждена, что является настоящим двойником Анджелины Джоли, а несогласные с этим женщины попросту ей завидуют.

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Годы идут, а внешность Анджелины Джоли продолжает оставаться эталоном женской красоты. Немудрено, что многие знаменитости в стремлении заполучить еще больше поклонников сравнивают себя с голливудской кинодивой. Вот и Виктория Боня заявила, что является русской Джоли. По мнению блогера, именно такой видят ее мужчины, а женщины попросту не могут с этим смириться.

«Именно так меня видят мужчины, что тут скажешь. Только некоторые женщины с этим тяжело справляются», — написала Боня.