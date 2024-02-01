Пластический хирург назвал десять грубых ошибок при уходе за лицом

Большинство женщин совершают ошибки при антивозрастном уходе за лицом. Об этом рассказал пластический хирург Амир Карам, пишет американское издание She Finds.

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Покупка люксовых увлажняющих кремов

Роскошные флаконы с многообещающими описаниями могут ввести в заблуждение покупателей. На самом деле в этих продуктах могут отсутствовать активные ингредиенты, полезные для кожи.

Доктор Карам предупредил, что многие кремы с маркировкой «антивозрастные» не делают ничего, кроме фундаментального увлажнения кожи. На самом деле необязательно тратить много денег на крем, если его цель — просто увлажнить кожу. Важно не вестись на дорогую упаковку, а внимательно изучать состав продукта. Если в нем нет активных антивозрастных ингредиентов, потребитель переплачивает. Ингредиенты, которые следует искать, — ретинол и витамин С.

Игнорирование ретинола

Многие боятся использовать ретинол, полагая, что он грозит пигментными пятнами из-за пребывания на солнце. И совершают большую ошибку, так как этот компонент косметических средств обладает омолаживающими свойствами и разглаживает морщины.

— Нет более мощного антивозрастного активного ингредиента, который стоит включить в ежедневный уход за кожей, — отметил медик.

По словам Карама, ретинол борется с разрушением коллагена и пигментацией. Однако при этом всегда нужно использовать солнцезащитный крем.

— Ретинол и санскрин вместе — это команда мечты, — заключил хирург.

Использование SPF только в средствах для макияжа

На упаковке многих средств для макияжа написано, что они содержат SPF. Это может ввести в заблуждение, так как такой защиты недостаточно. Специалист отметил, что нет более важного шага для предотвращения возрастных изменений, чем защита от солнца. Он посоветовал наносить специальный солнцезащитный крем на минеральной основе после умывания утром и перед любым макияжем.

Лазерная терапия как единственное средство по уходу за кожей

Если человек часто проходит лазерные процедуры, но не придерживается правильного режима ухода за кожей, это сводит на нет всю эффективность. Доктор рассказал, что один или два раза в год многие люди тратят большие суммы на серию лазерных процедур, но в то же время не используют обычную защиту от солнца или активные косметические средства для кожи.

С помощью лазера они добиваются некоторого улучшения в состоянии кожи, а затем в промежутках между процедурами оно снова ухудшается. Чтобы избежать этого, нужно не забывать пользоваться солнцезащитным кремом и включить ретинол в ежедневный уход.

Непоследовательность при уходе за кожей

Доктор Карам объяснил, что ключ к эффективному уходу за кожей — в регулярности и последовательности. Активные ингредиенты, такие как ретинол, витамин С и факторы роста, «включают» клетки, которые вырабатывают коллаген.

— Помните, что старение — это потеря коллагена. Когда человек постоянно ухаживает за кожей с использованием активных ингредиентов, он улучшает ее состояние, — подытожил врач.

Чрезмерное отшелушивание

Слишком частое отшелушивание или использование жестких отшелушивающих средств — еще одна распространенная ошибка. Отшелушивание важно для удаления омертвевших клеток кожи и очищения пор, но не стоит переусердствовать.

Среди лучших способов отшелушивания медик назвал химический пилинг, микродермабразию, механические способы и порошки.

Если человек чрезмерно отшелушивает кожу, он рискует повредить кожный барьер и потерять полезные масла и влагу. Поэтому эксперт посоветовал использовать ферментативные отшелушивающие средства два–три раза в неделю, а абразивные или механические отшелушивающие средства — раз в одну–две недели.

Непоследовательное использование солнцезащитного крема

Доктор Карам подчеркнул, что солнце оказывает наибольшее влияние на старение кожи, поскольку вредные солнечные лучи вызывают разрушение коллагена, пигментацию, сухость и ускоряют процесс старения.

Чтобы предотвратить это, стоит наносить минеральный солнцезащитный крем в течение дня, даже если на улице пасмурно или дождливо, поскольку УФ-индекс в такие дни не равен нулю, и любые лучи могут повредить кожу, если она не защищена.

Использование пенок для умывания

В ежедневном умывании Карам призвал избегать пенящихся средств, которые абразивно воздействуют на кожу, делая ее поврежденной и сухой. Длительное их использование может привести к сухости, увеличению выработки жира, более выраженным заломам и морщинкам, а также растрескиванию и шелушению кожи. Вместо этого он порекомендовал выбирать нежные, не пенящиеся моющие средства.

Недостаток витамина С

Как и ретинол, витамин С считается мощным антиоксидантом, стимулятором выработки коллагена. Также он уменьшает выработку пигмента на клеточном уровне. Витамин С в виде сыворотки необходим для того, чтобы противостоять возрастным изменениям. Хирург рассказал, что при пероральном приеме витамин С является строительным материалом для коллагена, который делает кожу эластичной и сияющей в любом возрасте.

— Коллаген, стимулируемый этими активными ингредиентами или лазерами, требует перорального приема витамина С для того, чтобы начать вырабатываться, поэтому ключевым компонентом в синтезе коллагена является витамин С в дополнение к меди и цинку, — пояснил Карам.

Он посоветовал включать как местное использование, так и пероральный прием витамина С в ежедневную бьюти-рутину.

Неправильное использование увлажняющего крема