Кроссовки Nike из 70-х вновь стали трендом

Кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям. Соответствующий материал приводит Vogue.

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Отмечается, что данный минималистичный фасон беговой обуви на плоской подошве и с фирменным логотипом компании включили в свои гардеробы многие звезды. При этом они носят их как в повседневной жизни, так и выбирают для выходов в свет. Среди поклонников Nike Cortez оказались американская актриса Кристен Стюарт, манекенщица Эмили Ратаковски, модель и телеведущая Алекса Чанг и создательница бренда одежды The Garment, стилистка София Роу.

Известно, что впервые упомянутая модель была представлена во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене и привлекала к себе внимание в течение последующих десятилетий. Их носила звезда сериала «Ангелы Чарли» Фэрра Фосетт. Кроме того, в указанной обуви появился на экранах герой актера Тома Хэнкса в фильме «Форрест Гамп».