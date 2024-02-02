Красивая грудь без операций. Cоветы пластического хирурга

Как сохранить молодость и красоту груди с помощью ухода и можно ли увеличить ее размер без пластики, рассказывает пластический хирург центра инновационной медицины Денис Сергеев.

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Почему со временем грудь теряет упругость

Потеря упругости ― естественный процесс для кожи. С возрастом синтез эластина и коллагена снижается, меняется гормональный фон. Все это приводит к изменению кожных структур, что внешне проявляется как морщины и дряблость кожи.

Чем меньше толщина кожи, тем заметнее снижение ее эластичности и проявления возрастного птоза. Например, на периферии груди кожа более плотная, чем в области сосков, поэтому грудь может стареть и отвисать неравномерно.

Что влияет на размер молочных желез, как изменить его без операций

Зачастую исходный размер груди определяется наследственностью и уровнем гормонов. Если молочная железа невосприимчива к эстрогену, то ее размер никак не изменится от количества этого гормона в организме. По этой причине прием гормональных препаратов (например, КОК) у одних отражается на объеме бюста, у других ― совсем нет.

Также влияет уровень жировых отложений. Например, одни женщины, поправляясь, замечают увеличение размера груди. И так же стремительно теряют в объемах при похудении. Такая зависимость размера груди от объема жира более ярко проявляется в возрасте менопаузы и позже. Сокращается количество альвеолярных клеток молочной железы и они уступают место жировой клетчатке.

На форму груди влияет тонус мышц и общее состояние кожи. Когда мышцы ослабевают, а кожа становится менее упругой, происходит обвисание груди. И чем больше объем бюста, тем заметнее эти изменения.

Таким образом, изменить размер груди без операции можно или с помощью гормонов, или при помощи жира. Но гормональная терапия и управление жировой массой не экологичны для организма. Поэтому наиболее безопасный способ поддержания красоты бюста ― это регулярный и качественный уход за кожей, а также физическая активность и образ жизни.

Как сохранить грудь красивой и упругой

Очень важен подбор нижнего белья. Правильный бюстгальтер не сдавливает грудь, но комфортно поддерживает. Это особенно важно в период беременности, лактации и во время тренировок.

Осанка также влияет на птоз тканей. Сутулость провоцирует дополнительное обвисание кожи и груди.

Для того чтобы грудь как можно дольше сохраняла тонус, необходимо тренировать мышцы, которые ее поддерживают. В молочных железах мускулатуры нет, но можно укреплять мышечный каркас грудной клетки с помощью специальных упражнений.

Резкое снижение веса вредно для кожи, поскольку она не успевает сокращаться и тогда формируются стрии (растяжки). Слишком быстрый набор массы тела также не рекомендуется, если важно сохранить красоту и упругость груди.

Избыточная инсоляция может приводить к фотостарению и пигментации кожи. Чтобы сохранить ее молодой как можно дольше рекомендуется защищать грудь и зону декольте от солнца.

Аппаратные косметологические процедуры

Современные методики способны без уколов и операций вернуть коже утраченную упругость и преобразить ее. Например, лазерная шлифовка растяжек позволяет не только убрать рубцовые образования, стрии и морщины, но и устраняет признаки фотостарения кожи, повышает ее тонус и эффективно борется с возрастным птозом тканей.