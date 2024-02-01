Названы лучшие упражнения для тонкой талии из положения лежа

Фитнес-тренер Татьяна Павловская назвала лучшие упражнения для тонкой талии из положения лежа. Ее слова приводит Marie Claire.

Для начала Павловская рекомендовала делать скрутку и велосипед. Следующим стал «уголок», для выполнения которого нужно лечь на спину и плотно прижать поясницу к полу. Далее одновременно поднимать и опускать руки и ноги под углом в 90 градусов.

Далее тренер посоветовала делать упражнение «супермен». Для этого нужно перевернуться на живот, руки вытянуть вверх, а шею расслабить. После одновременно поднимать руки и ноги вверх, задерживаясь на несколько секунд в напряженном положении. Последним упражнением стал ягодичный мостик.