Признак усталости: домашнее средство от темных кругов под глазами

Несмотря на то, что темные круги под глазами могут появляться по разным причинам, радует то, что существуют домашние средства, которые могут помочь их скрыть. Поэтому сегодня мы поделимся некоторыми приемами, которые помогут вам получить положительный результат.

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Конечно, ни один способ не будет эффективным без правильных привычек образа жизни, среди которых выделяются хороший отдых и правильное питание. Не следует забывать, что темные круги под глазами указывают не только на недостаток сна, но и на состояние здоровья человека.

Как избавиться от темных кругов под глазами

По данным John Hopkins Medicine, возможными причинами появления темных кругов под глазами являются аллергия, вызывающая воспаление под глазами, диета с высоким содержанием натрия, вызывающая задержку жидкости, некоторые заболевания, такие как проблемы со щитовидной железой, естественный процесс старения и генетика.

Хотя некоторые обстоятельства не поддаются изменению, например, возраст или генетика, есть некоторые причины, которые можно устранить в зародыше. Ниже мы познакомим вас с рядом идей, которые могут вам пригодиться.

1. Очистите лицо. Перед началом процедуры необходимо вымыть лицо пресной водой, смыть косметику. Кроме того, это обеспечит отдых и прохладу, так что вы сразу заметите облегчение.

2. Приложите к глазам влажную ткань. Положите влажную ткань на несколько минут в холодильник. Не давайте ей застыть, просто дайте ей немного охладиться, а затем разместите ткань непосредственно на лоб и глаза перед сном. Это станет альтернативной версией гелевой маски для глаз.

В целом, прохладную ткань следует оставить на глазах примерно на 5-6 минут. Затем сделайте перерыв около 10 минут, и вновь приложите холодную ткань к глазам. Повторение этого действия каждую ночь перед сном может помочь уменьшить темные круги под глазами.

3. Приложите к глазам чайные пакетики. Некоторые настои помогают избавиться от темных кругов и мешков под глазами. После заваривания чая или настоя следует подождать, пока он остынет. Затем пакетик слегка отожмите и положите непосредственно на область под глаза примерно на 20 минут. Будьте осторожны, они должны быть комнатной температуры или теплыми. По истечении времени необходимо ополоснуть лицо, чтобы удалить остатки чая.

В частности, от темных кругов рекомендуются настои ромашки.

4. Используйте ломтики огурца. Ломтики огурца использовались в косметических процедурах на протяжении сотен лет. Благодаря высокому содержанию воды и антиоксидантных соединений они были бы полезны для увлажнения и тонизирования кожи.

Они также обладают противовоспалительными свойствами, которые помогут уменьшить эстетические проблемы, такие как отечность и темные круги под глазами. Нанесение его на область вокруг глаз улучшит кровообращение и поможет придать им более свежий вид.

Нужно всего лишь нарезать пару ломтиков свежего огурца, а затем снова разрезать их, на этот раз пополам. Поместите их под глаза во время отдыха.

5. Массаж с кокосовым маслом. Нанесение небольшого количества масла, например кокосового, уменьшит появление темных кругов и возрастных признаков.

Смешивание столовой ложки кокосового масла со столовой ложкой миндального масла для массажа также может способствовать получению положительного результата. Это действие не только поможет избавиться от темных кругов под глазами и увлажнить кожу вокруг глаз, но и будет способствовать росту ресниц.

Также можно использовать просто органическое кокосовое масло.

Что, если темные круги не исчезнут?

Если, несмотря на следование этим советам, темные круги под глазами не проходят, было бы целесообразно оценить, нужен ли дополнительный отдых. Часто темные круги под глазами являются признаком отсутствия регулярного отдыха.

Измените свои привычки, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. В качестве первого шага следует постараться спать не менее семи-восьми часов в день. Кроме того, ежедневно следует использовать хороший специальный увлажняющий крем для области вокруг глаз, чтобы увлажнить и защитить эту нежную область лица.

С другой стороны, рекомендуется избегать курения* и употребления алкоголя*, а также напитков, содержащих кофеин, так как они могут еще больше усугубить темные круги под глазами. Кроме того, рекомендуется придерживаться здорового питания, включающего много фруктов и овощей, а также заниматься спортом и выпивать не менее двух литров воды в день.

Темные круги под глазами могут быть более или менее выраженными в зависимости от обстоятельств. Помимо решения, которое может предложить макияж, когда дело доходит до их маскировки, на самом деле желательно максимально их смягчить.