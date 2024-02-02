Почему ногти жжет во время сушки гель-лака в лампе? Объяснила врач

Многие девушки не раз замечали, что во время маникюра случается такое, что ногти в лампе начинает печь и даже жечь, причём так, что терпеть просто невозможно. Специалистка рассказала, почему так случается, как этого избежать и что делать, если всё-таки уже начинает припекать.

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Как объяснила терапевт Алина Красикова, в УФ-лампе гель-лак полимеризируется, то есть затвердевает. Побочным эффектом у этого идёт выделение тепла, которое как раз и может вызвать жжение. И это не единственное, чем может обернуться такой маникюр.

Чем опасны УФ-лампы? обезвоживание ногтей, из-за чего они становятся менее упругими и более хрупкими; ожоги и раздражение кожи вокруг ногтей — из-за неправильной сушки или слишком сильных ламп.

Как избежать ожога во время маникюра Нанести защитный крем или лосьон на кожу вокруг ногтей. Сократить время сушки под лампой (проверьте инструкцию к лаку и ставьте таймер). Покупать только качественные гель-лаки и лампы. Реже делать маникюр, чтобы нечасто сушить ногти в лампе, так удастся уберечь их от обезвоживания и истончения.