Лисовец заступился за депутата, пришедшего в Госдуму в джинсах

«Джинсы давно перестали быть чем-то особенным, это обычная удобная одежда. Иногда джинсы выглядят гораздо приличней, чем несимпатичный костюм или костюмные брюки. На мой взгляд, запрещать джинсы не стоило бы. Джинсы носят более современные люди, а мы живем в современном мире. Мне кажется, утверждать законы, принимать законы и вносить законы человеку в джинсах более логично, потому что 21 век. Госслужба – это не тюрьма, отдельные детали современной жизни вполне допустимы, потому что находиться в костюме весь день не всегда удобно, плюс это помятые брюки, не всегда практично», - сказал Лисовец.