Раскрыт действенный способ отрастить волосы

«Перелейте в герметичную банку. Вот мой очень востребованный рецепт масла для волос. Я применяю его два-три раза в неделю и храню средство в темном месте при комнатной температуре не дольше 30 дней. Такая смесь подойдет для любого типа и цвета волос», — заключила она.