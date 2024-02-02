Косметолог рассказала, как избавиться от расширенных сосудов и рубцов после акне

Расширенные сосуды и рубцы после акне — это распространенная проблема. Хорошая новость заключается в том, что можно избавиться от этих дефектов, сообщила московский дерматолог, косметолог и эксперт по проблемам акне, розацеа и коррекции рубцов Алина Купцова в интервью РИАМО.

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Длительное воспаление кожи приводит к утрате эластичности стенок поверхностных сосудов, что приводит к их расширению, стазу крови и повреждению. Это проявляется в виде красноты и видимых увеличенных сосудов.

«Похожий механизм лежит в основе образования застойных пятен после акне, которые чаще всего имеют синюшно-красный цвет. Во-первых, это также расширенные мелкие сосуды. Во-вторых, это красные кровяные элементы, покидающие сосуд и попадающие в межклеточное пространство при травме», — отметила Купцова.

Среди процедур для борьбы с краснотой Купцова выделила химические пилинги, дренажную рассасывающую мезотерапию, фототерапею.

Рубцы после акне — это грубая волокнистая ткань, образующаяся на месте повреждения из-за воспаления в сальной железе. Чаще всего это атрофические рубцы, которые выглядят как «провал» в коже и образуются из-за соединения дна рубца с глубокими слоями кожи. В этом случае процедуры направлены на отделение и поднятие дна рубца.

«Например, метод субцизии, при котором иглой механически разрезается фиброзный тяж, который утягивает рубец вниз. Это приводит к дополнительной стимуляции клеточного деления в этом месте. Образовавшийся участок затем заполняется соединительной тканью, что приводит к уменьшению глубины рубца», — рассказала косметолог.