Королевы красоты из Петербурга выступили в платьях пермского дизайнера

«Который день просто душа поет и радуется. Решится взять новый уровень и приехать в Санкт-Петербург в парк Крестовский — это еще осенью был вызов для меня. И сейчас мои мысли воплотились в реальность. Международная неделе красоты в Петербурге», — написала Евгения Мазеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».