Королевы красоты из Петербурга выступили в платьях пермского дизайнера
Дизайнер из Перми Евгения Мазеина представила коллекцию своих вечерних платьев на Международной неделе красоты в Санкт-Петербурге.
В ее нарядах дефилировали модели, в числе которых обладательницы титулов «Мисс Симбирская краса» Ольга Ларионова-Павленко и «Царица Российской империи» Лилия Шерстнева.
«Который день просто душа поет и радуется. Решится взять новый уровень и приехать в Санкт-Петербург в парк Крестовский — это еще осенью был вызов для меня. И сейчас мои мысли воплотились в реальность. Международная неделе красоты в Петербурге», — написала Евгения Мазеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Дизайнер добавила, что загадала участие в модном показе Санкт-Петербурга, когда отмечала в этом городе свой День рождения. Пермячка мечтала вернуться в северную столицу и представить на Крестовском острове свои наряды.
Евгения Мазеина создает эксклюзивные вечерние и свадебные платья под брендом «Imperatritsa». Является постоянным участником модных фестивалей в Перми и других городах России.