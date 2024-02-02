Max Mara запускают игру на Roblox с плюшевыми мишками

Модный бренд идёт в мир онлайн-игр! Max Mara запустил цифровую игру на Roblox под названием Max Mara Coats Adventure. По сюжету в компании плюшевых мишек, которые так напоминают уже культовое пальто-тедди, фанаты смогут проходить разные уровни игры.

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На момент запуска для вас доступно три зоны:

Pattern Lab — виртуальная швейная мастерская, где можно создать свою одежду и нужно решить головоломки; Color Parkour — серию курсов, где пользователи бегают и прыгают в попытках собрать фирменную палитру бренда; и эпический WunderKammer — творческий «чудо-лабиринт», созданный в коллаборации с художественным коллективом Atelier dell'Errore.

Здесь пользователи будут собирать детали от фантастических животных и виртуальных существ.