Max Mara запускают игру на Roblox с плюшевыми мишками

Max Mara запускают цифровую игру на Roblox с плюшевыми мишками
Модный бренд идёт в мир онлайн-игр! Max Mara запустил цифровую игру на Roblox под названием Max Mara Coats Adventure. По сюжету в компании плюшевых мишек, которые так напоминают уже культовое пальто-тедди, фанаты смогут проходить разные уровни игры.
На момент запуска для вас доступно три зоны:
Pattern Lab — виртуальная швейная мастерская, где можно создать свою одежду и нужно решить головоломки; Color Parkour — серию курсов, где пользователи бегают и прыгают в попытках собрать фирменную палитру бренда; и эпический WunderKammer — творческий «чудо-лабиринт», созданный в коллаборации с художественным коллективом Atelier dell'Errore.
Здесь пользователи будут собирать детали от фантастических животных и виртуальных существ.
Яркая игра реализована в сотрудничестве с миланской студией игрового дизайна We Are Muesli и англо-американской компанией Poptropica LTD, которая уже стала настоящим асом в разработке игр Roblox.