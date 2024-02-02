Названы самые модные цвета одежды на весну и лето 2024 года. Соответствующий материал приводит Vogue.

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Отмечается, что актуальным в теплых сезонах станет нежно-голубой оттенок, который использовали при создании новых коллекций многие известные бренды. Так, среди них — JW Anderson, Versace, Prada и Fendi. В то же время лидировать продолжат серые и нюдовые тона и пастельные оттенки, например мятный или пудрово-розовый.

Кроме того, популярными станут предметы гардероба ярких цветов. В их числе синий кобальт, красный и апельсиновый оранжевый с показов таких марок, как Bottega Veneta, Ralph Lauren, Miu Miu, Givenchy, Acne Studios и Louis Vuitton.