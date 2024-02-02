Christian Louboutin запускает свою линейку очков

Французский бренд Christian Louboutin с культовыми туфлями с красной подошвой выходит на рынок оптики. Интересно, повторит ли бренд свой фирменный алый дизайн?

Очки будут создаваться в сотрудничестве с производителем Marcolin. Компания уже известна своими громкими коллаборациями с Tom Ford, Max Mara, Zegna, GCDS, Tod's и Pucci.

«Мы постепенно реализуем стратегию, которая направлена на стремление стать полноценным игроком на рынке роскошных аксессуаров для жизни. Именно поэтому категория очков и солнцезащитных очков стала для нас логичным продолжением», — заявил исполнительный директор бренда Christian Louboutin Алексис Муро.

Соглашение о сотрудничестве подписано до 2029 года. А первую линию можно будет увидеть уже в коллекции весна-лето 2025. Ищите на сайте марки и в магазинах по всему миру.